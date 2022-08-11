МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры планирует расширить взаимодействие с Генпрокуратурой в рамках системы "Антифишинг" для блокировки мошеннических сайтов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Банкиры рассказали о мошенничестве со страхованием "Единого счета в ЦБ"

Уточняется, что это необходимо для вынесения решения до суда и оперативной блокировки.

В июне Минцифры запустило свою информационную систему "Антифишинг", благодаря которой можно обнаружить ресурсы, маскирующиеся под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Как пояснил изданию собеседник, близкий к развитию проекта, проблема в том, что с момента обнаружения до блокировки по итогу решения суда может пройти не один месяц, а до этого ресурс будет представлять угрозу.

Министерство ведет совместную работу с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов в соответствии с 149-ФЗ ("Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Также разрабатывает необходимые изменения в нормативных правовых актах для использования ИС "Антифишинг" для оперативной блокировки мошеннических ресурсов, сообщает газета.

"Работа с Генпрокуратурой уже позволяет блокировать сайты без суда. Дальнейшее развитие позволит расширить возможности блокировки", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.

Минцифры в апреле сообщили, что разрабатывают антифишинговую систему, способную автоматически определять вредоносные сайты. Позже, в начале июня, министерство сообщило, что запустило ее. При этом уточнялось, что за два месяца опытной эксплуатации система обнаружила порядка 30 тысяч подозрительных сайтов.