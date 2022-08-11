МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Профсоюзы поддерживают увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), но его размеры необходимо обсуждать в Российской трехсторонней комиссии, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

"В принципе, профсоюзы достаточно давно выступают за повышение МРОТ", — сказал он РИА Новости.

По словам представителя ФНПР, вопросе уровня МРОТ предлагались разные варианты, но конкретные цифры должна обсудить и согласовать трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям. Кроме того, профсоюзы предлагают вернуться к расчету МРОТ от расходов людей (потребительской корзины, а не от доходов, рассказал Шершуков.

Ранее стало известно, что партия ЛДПР подготовила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России в два раза – до 30 тысяч рублей – с января следующего года. Как отмечается в пояснительной записке к документу, низкий уровень МРОТ замедляет развитие российской экономики, приводит к спаду производства и росту социальной напряженности.