МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. России необходимо формировать собственные резервы на фоне внешнего давления, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Росавтодора Романом Новиковым. В России построят и отремонтируют 650 мостов

"Сейчас очень важно в условиях внешнего давления формировать именно резервы, связанные с услугами, с стройматериалами, с ресурсами, на территории Российской Федерации", — сказал премьер.

По его словам, такая мера обеспечит дополнительную поддержу российской экономики.

Мишустин также отметил, что большие объемы средств расходуются на ремонт дорожного полотна. Реконструкция дорог позволят снижать логистические издержки, увеличивать внутренний спрос на сырье и материалы, а также обеспечивать россиян рабочими местами, указал премьер.