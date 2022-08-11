МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала собственность республики в Клайпедском порту. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
Глава государства рассказал участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, что действия Литвы в их отношении незаконны.
"Отжали", — уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.
Лукашенко также обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", — подчеркнул президент.