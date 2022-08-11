МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала собственность республики в Клайпедском порту. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Белорусский премьер отметил сбалансированность экономики на фоне санкций

Глава государства рассказал участникам совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, что действия Литвы в их отношении незаконны.

"Отжали", — уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, говоря о доле "Беларуськалия" в портовом терминале.

Лукашенко также обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия "Беларуськалий" в Клайпеде. "Это не должно безнаказанно пройти", — подчеркнул президент.