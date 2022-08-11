МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила проект закона, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) вдвое – до 30 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Профсоюзы поддержали повышение МРОТ

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30000 рублей в месяц", — говорится в тексте.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 15279 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, низкий уровень МРОТ препятствует развитию российской экономики, тормозит производство и способствует росту социальной напряженности. Вместе с тем растет теневая экономика и увеличивается разрыв в доходах населения.

Ожидается, что принятие закона поможет повысить уровень жизни россиян в условиях санкционного давления и инфляции.

Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков заявил, что профсоюзы поддерживают увеличение МРОТ, но конкретные цифры необходимо обсуждать в Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Кроме того, предлагается вернуться к методу расчета МРОТ от расходов, а не от доходов.