В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ в два раза
В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в два раза — до 30 тысяч рублей
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила проект закона, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) вдвое – до 30 тысяч рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30000 рублей в месяц", — говорится в тексте.
Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 15279 рублей. Как отмечается в пояснительной записке, низкий уровень МРОТ препятствует развитию российской экономики, тормозит производство и способствует росту социальной напряженности. Вместе с тем растет теневая экономика и увеличивается разрыв в доходах населения.
Ожидается, что принятие закона поможет повысить уровень жизни россиян в условиях санкционного давления и инфляции.
Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков заявил, что профсоюзы поддерживают увеличение МРОТ, но конкретные цифры необходимо обсуждать в Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Кроме того, предлагается вернуться к методу расчета МРОТ от расходов, а не от доходов.