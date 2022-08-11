МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Белоруссия имеет возможность принять зеркальные меры за отъем своей собственности в порту Клайпеды, в стране есть собственность недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Лукашенко потребовал ответа на "отжим" Литвой белорусской собственности

"Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит "Беларуськалию". Нами начата претензионная работа", — сказал глава кабмина.

Головченко подчеркнул, что Литва фактически мешает Белоруссии реализовывать ее коммерческие интересы. Минск, по его словам, не желает действовать агрессивно, настроен на цивилизованные отношения с недружественными странами. Однако, если против Белоруссии будут приниматься агрессивные меры, власти ответят зеркально, отметил премьер. "Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известна, она просчитана", — добавил он.

Правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.