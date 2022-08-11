МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, за период с 1 по 7 августа сократился на 7 процентных пунктов, до нулевого значения, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". Исследования показали, что недельные расходы россиян выросли

Отмечается, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

"В период с 1 по 7 августа индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения. Это на 7 пунктов меньше, чем неделей ранее", — говорится в исследовании в рамках проекта "М-Пульс". На предыдущей отчетной неделе показатель составлял 7 пунктов.

В холдинге отметили, что при этом почти половина людей стабильно оценивают срок стабилизации ситуации в стране в течение года и более.

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу