МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций практически исчерпаны.
Дипломант отметил, что нынешнее снижение возможностей для Евросоюза ужесточать санкции против России не дает ощущения победы. "Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", — подчеркнул Чижов.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.