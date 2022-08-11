МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что возможности Евросоюза для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций практически исчерпаны. Чижов прокомментировал дискуссию о выдаче виз россиянам в Евросоюзе

Дипломант отметил, что нынешнее снижение возможностей для Евросоюза ужесточать санкции против России не дает ощущения победы. "Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин", — подчеркнул Чижов.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.