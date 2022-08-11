МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Уровень инфляции превысит темп роста заработной платы британцев почти на 8% в четвертом квартале 2022 года, что станет самым большим разрывом за последние 100 лет, говорится в анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованном в четверг на сайте организации. The Telegraph: десятки тысяч британцев отказались платить за электроэнергию

"Прогнозы Банка (Англии) для четвертого квартала этого года показывают потребительскую инфляцию в 13%, а рост номинальной заработной платы составит 5,25%, это означает, что реальные доходы упадут на 7,75%", — говорится в документе.

Более значительная разница между уровнем инфляции и темпами роста доходов населения наблюдалась только в 1922 году и составляла 13,3%, что было обусловлено тяжелой экономической ситуацией после Первой мировой войны, отмечает TUC.

Второй раз похожая ситуация наблюдалась в первом квартале 1940 года, когда инфляция превышала темп роста заработной платы на 7,2%, говорится в документе.

Ранее TUC сообщал, что реальные доходы британцев могут упасть на 6,2% (1750 фунтов стерлингов) в течение следующих двух лет, что станет самым низким показателем среди стран "Большой семерки".

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.