МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цены производителей в США неожиданно снизились в июле на фоне падения цен на энергоносители, а базовая производственная инфляция, вероятно, уже находится в понижательном тренде. Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло вторую неделю подряд, хотя дефицит на рынке труда пока еще сохраняется. Эксперты ожидают снижения цен на медь

Согласно данным, опубликованным в четверг Министерством труда США, индекс цен производителей (PPI), или индекс конечного спроса, в июле снизился на 0,5% после роста в июне на 1,0%. По сравнению с июлем 2021 года индекс вырос в июле на 9,8% после роста на 11,3% в июне.

Цены на товары в июле упали на 1,8% после роста в июне на 2,3%. Стоимость услуг повысилась на 0,1% после роста на 0,3% в июне.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост индекса PPI на 0,2% по сравнению с июнем и на 10,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Цены на товары упали на 1,8% после роста на 2,3% в июне. Бензин подешевел на 16,7%, обеспечив 80% этого снижения. Цены на дизель, сжиженный нефтяной газ и бытовой природный газ тоже резко упали.

Цены на продукты питания выросли на 1,0% после снижения на 0,2% в июне, а на услуги — на 0,1% после роста на 0,3% в июне.

В среду правительство сообщило, что потребительские цены в июле остались без изменений, чему способствовало падение стоимости бензина после резкого роста ранее в этом году. При этом базовое ценовое давление оставалось высоким.

Базовый индекс цен производителей (Core PPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания, энергоносители и торговлю, в июле вырос на 0,2%. В июне базовый индекс вырос на 0,3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс повысился на 5,8% после роста на 6,4% в июне.

Федеральная резервная система обдумывает масштабы повышения ключевой процентной ставки на следующем заседании, намеченном на 20-21 сентября. Центральному банку предстоит решить, повышать ставку на 50 или на 75 базисных пунктов, в то время как он старается замедлить спрос и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, не провоцируя при этом резкого роста числа увольнений.

С марта Комитет по операциям на открытом рынке центробанка уже повысил ставку на 225 базисных пунктов.

"Потенциальное достижение пика годовыми индикаторами инфляции — хорошая новость для потребителей, компаний и Комитета по операциям на открытом рынке, но исторически высокие ценовые уровни, вероятно, будут одолевать экономику до конца года", — полагает экономист Oxford Economics Махир Рашид.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло вторую неделю подряд. Это указывает на продолжающееся ослабление дефицита на рынке труда на фоне усилий ФРС по замедлению спроса в целях обуздания инфляции, хотя в целом этот дефицит остается высоким.

Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 31 июля — 6 августа выросло на 14 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 262 000. На это указывает отчет Министерства труда США, опубликованный в четверг. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что число заявок составит 263 000.

Тем не менее показатель остается ниже диапазона 270 000-300 000, который, по словам экономистов, сигнализирует о значительном замедлении на рынки труда.

"Спрос на рабочую силу остается довольно сильным. Относительная стабильность вторичных заявок на пособие по безработице указывает на то, что американцам все еще довольно просто найти новую работу", — написали экономисты Jefferies после публикации данных.

Число вторичных заявок на неделе 24-30 июля выросло на 8 000 и составило 1,428 млн. Вторичные заявки считаются индикатором увольнений.

Во 2-м квартале американский ВВП неожиданно сократился. Потребительские расходы росли самыми низкими темпами за два года, а расходы компаний уменьшились. Второе подряд квартальное сокращение ВВП в целом отражает более сдержанные темпы накопления товарно-материальных запасов компаниями, тогда как темпы создания рабочих мест остаются высокими.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Министерством труда США, в июле в экономике США было создано 528 000 рабочих мест, уровень безработицы вернулся к минимумам, зафиксированным до пандемии, а рост заработков оказался неожиданно сильным. Подобные условия усложняют для Федеральной резервной системы задачу приведения экономики в сбалансированное состояние.