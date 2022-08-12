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Путин обсудил вопросы безопасности с членами Совбеза
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Президент России Владимир Путин провел в пятницу очередное оперативное совещание с членами Совбеза. В ходе мероприятия были затронуты вопросы безопасности в военной сфере, с... ПРАЙМ, 12.08.2022
экономика, новости, владимир путин, сергей шойгу, совбез рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в пятницу очередное оперативное совещание с членами Совбеза.
В ходе мероприятия были затронуты вопросы безопасности в военной сфере, с докладом выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении", — сказал глава государства.
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