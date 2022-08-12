МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в пятницу очередное оперативное совещание с членами Совбеза. Путин оценил работу российской строительной отрасли

В ходе мероприятия были затронуты вопросы безопасности в военной сфере, с докладом выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении", — сказал глава государства.

Читайте также: Путин разрешил банкам не проводить операции с новой "токсичной" валютой