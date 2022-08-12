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2022
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Инфляция в Польше достигла рекордного уровня в июле
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Инфляция в Польше в июле достигла рекордного показателя в 15,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Главное статистическое управление республики. В июне 2022 года инфляция в... ПРАЙМ, 12.08.2022
экономика, новости, польша, инфляция, рекорд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в июле достигла рекордного показателя в 15,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Главное статистическое управление республики.
В июне 2022 года инфляция в Польше составила 15,5%, что тогда стало рекордным показателем за последние 25 лет.
По сравнению с июнем текущего года цены на товары и услуги выросли на 0,5%.
По сравнению с июлем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,9%, на жилье — на 21,8%, транспорт — на 27,7%.