МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в июле достигла рекордного показателя в 15,6% в годовом выражении. Об этом сообщает Главное статистическое управление республики. Инфляция во Франции достигла максимума с 1985 года

В июне 2022 года инфляция в Польше составила 15,5%, что тогда стало рекордным показателем за последние 25 лет.

По сравнению с июнем текущего года цены на товары и услуги выросли на 0,5%.

По сравнению с июлем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 15,9%, на жилье — на 21,8%, транспорт — на 27,7%.