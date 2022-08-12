МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора. Центробанк рассказал, когда российская экономика подстроится к санкциям

"Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии "Ускоренная адаптация" рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", — оценивает регулятор.

В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.

Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.