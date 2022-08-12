МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что ведомство ожидает преломления отрицательного тренда в экономике страны в августе. ВВП Великобритании сократился в июне

"По нашим прогнозам, составленным на основе постоянного мониторинга ситуации, преломление отрицательного тренда ожидается по результатам августа. Активизация темпов уборочной кампании, более высокая урожайность, а также эффект от принятых решений по поддержке экономики и оживление деловой активности окажут позитивное влияние на динамику ВВП", – приводятся слова Ярошевича на сайте министерства.

По словам заместителя руководителя министерства, снижение ВВП за январь-июль оценивается на уровне 5%.

"Такая динамика развития экономики ожидаема. Это связано в первую очередь с перестройкой экспортных поставок и смещением сроков уборки урожая на 8-9 дней. Если в прошлом году на 31 июля было убрано более 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, то в этом – чуть более 20%", — пояснил он. То есть, продолжил Ярошевич, "основная часть валового сбора зерна придется на август. При этом его объем увеличится к прошлому году на 20%, что значительно повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и на ВВП в целом". Реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям, что сопровождается "перекраиванием" деловых связей и бизнес-процессов, добавил он.

ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на фоне западных санкций. Власти республики планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Александр Червяков ранее заявил, что уже во втором полугодии этого года ожидается восстановительная динамика ВВП. В конце июля замминистра экономики Ярошевич заявил, что по итогам этого года удастся не допустить падения экономики по сравнению с 2021 годом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заверил президента, что правительство приложит все усилия, чтобы выполнить эту задачу.