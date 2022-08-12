МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Британские власти предоставили жителям недостаточно финансовой поддержки в связи с ростом стоимости жизни, однако она будет увеличена, независимо от того, кто станет новым премьер-министром страны, заявил подавший в отставку премьер Борис Джонсон. Продукты в Швеции подорожали рекордными за 40 лет темпами

"Нет (недостаточно)… Что мы делаем вдобавок — это пытаемся обеспечить дальнейшую поддержку к октябрю, к декабрю, и правительство будет стараться обеспечить дополнительные средства для помощи людям, независимо от того, кто станет премьер-министром", — заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

При этом он отметил, что многие британцы еще не начали получать помощь, уже выделенную правительством. Однако с учетом нового пакета поддержки, который поможет людям осенью и в следующем году, "будущее в среднесрочной перспективе будет очень хорошим", добавил Джонсон.

В стране 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.