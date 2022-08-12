МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Нижняя точка спада ВВП РФ будет пройдена в первой половине 2023 года, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Банк России допустил фрагментацию в мировой экономике

"Нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, в существенной мере это снижение связано с сокращением потенциального выпуска, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию", — сказал он.

В четвертом квартале 2023 года к аналогичному периоду нынешнего года рост ВВП составит от 1% до 2,5%, добавил он. "По году в целом будет снижение из-за высокой базы сравнения первого полугодия", — отметил Заботкин.