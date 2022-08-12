МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании, согласно окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 10,8% с 10,2% месяцем ранее, сообщает национальный институт статистики страны (INE). Продукты в Швеции подорожали рекордными за 40 лет темпами

"Этот показатель… самый высокий с сентября 1984 года", — также отмечает INE, которая не изменила предварительной оценки.

При этом за июль в Испании была зафиксирована дефляция в 0,3% после инфляции в 1,9% в июне.

Базовая инфляция в стране — за исключением цен на продукты питания и энергоносители – составила 6,1% в годовом выражении.

По стандартам ЕС (гармонизированному индексу), потребительские цены в стране, по окончательной оценке, выросли на 10,7% за год после роста на 10% месяцем ранее. Показатель прогнозировался на уровне в 10,8%

В частности, цены на энергоносители в Испании подскочили в годовом выражении на 41,1%, за месяц – на 0,3%.