МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. К одним из приоритетов российских властей относится повышение качества жизни в селах и престижа аграрных профессий, заявил глава государства Владимир Путин на открытии чемпионата России по пахоте, который проходит в Ленинградской области. Телеграмму опубликовали на на сайте Кремля. Путин призвал власти Марий Эл поддержать проекты в сельском хозяйстве

"Подчеркну: государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И, конечно, наш безусловный приоритет – повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что работа на земле с давних времен пользуется в России уважением и требует от людей особых качеств. Глава РФ выразил признательность организаторам и участникам чемпионата за то, что те берегут и развивают традиции сельскохозяйственного труда.

Президент указал на тот фак, что все больше молодых россиян делают свой выбор в пользу работы в АПК. Определенный вклад в такую тенденцию вносит, в том числе, чемпионат по пахоте, считает Путин.