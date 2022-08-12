МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную международную ситуацию, объем двусторонней торговли вполне может достичь нового рекордного уровня по итогам 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Пекин высказался о делистинге китайских компаний с американской биржи

"Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует прекрасные результаты и устойчивое развитие, несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой", — отметил он.

Согласно данным китайской таможни, подчеркнул посол, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом КНР за отчетный период ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов — рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,2%, поставки из России в Китай выросли на 48,8%, составив 61,44 миллиарда долларов.

По его словам, объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к поставленной главами государств цели в 200 миллиардов долларов. Сейчас особое внимание уделяется энергетике, ядерной энергетике, авиации, космосу, базовой инфраструктуре, а также цифровым технологиям, медицине, зеленой энергетике, сельскому хозяйству, науке и инновациям и другим областям.

По его словам, в настоящее время стороны успешно продвигают взаимодействие по таким стратегическим направлениям, как

"Все это закладывает мощную основу для выхода нашего торгово-экономического сотрудничества на новый уровень", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.