МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе вырос до 55,1 пункта с июльских 51,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 52,5 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 55,5 пункта с 58,1 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий вырос до 54,9 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне 59 пунктов и 48,4 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.