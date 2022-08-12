МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Снижение ВВП РФ во втором квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, составило 4% в годовом выражении. Данные статистического ведомства совпали с оценками Минэкономразвития, опубликованными в конце июля. Банк России не исключил рост ключевой ставки в 2023 году

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%", — говорится в сообщении Росстата.

В комментарии ведомство указывает, что предварительная оценка ВВП за второй квартал основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Публикация первой оценки второго квартала 2022 года запланирована на 9 сентября, она будет включать номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, объемы валовой добавленной стоимости по отраслям экономики. Также будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных, информация министерств, ведомств и Банка России.

В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. За январь-июнь ВВП сократился на 0,5%, оценивали ранее в министерстве экономического развития.

Банк России ожидает спад экономики в пределах 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году. Минэкономразвития пока не обнародовало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП в 2022 году на 7,8%.

Летом глава министерства Максим Решетников не раз говорил, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти весной, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. После публикации обновленного прогноза ЦБ в министерстве говорили, что представленные оценки регулятора близки к текущим оценкам Минэкономразвития.