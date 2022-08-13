МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране и подразумевающих выделение средств на сумму порядка 430 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

В конце минувшей недели данные инициативы одобрил сенат – верхняя палата американского конгресса. Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету. Президент США Джо Байден ранее заявил, что подпишет документ, если обе палаты конгресса проголосуют за его поддержку. Теперь документ отправится ему на подпись.

Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", насчитывает более 700 страниц и предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы США.

Вошедшая в документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.