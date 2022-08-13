МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пик падения инвестиций в основной капитал в России придется на первую половину 2023 года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Россиянам рассказали об опасной для инвестиций недвижимости

"Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее", — сказал Белоусов, выступая в субботу на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по итогам второго квартала пока не были опубликованы.

Что касается потребительского спроса, по словам Белоусова, пик спада страна или уже прошла, или проходит сейчас.

"Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", — полагает первый вице-премьер РФ.