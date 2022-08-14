МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Европа, приняв решение ввести санкции против России, сама себе причинила вред, пишет колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур. "Синьхуа": кризис вынудил Евросоюз нарушить свои же правила

Он напомнил, что глава минфина Франции Брюно Ле Мэра заявил 1 марта об исключительной эффективности антироссийских санкций и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой.

Журналист отметил, что с того момента курс рубля укрепился, хотя когда Ле Мэр произнес это заявление, спустя неделю с начала российской спецоперации на Украине, его курс упал — если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В конце июня рубль вырос до 1,8 евроцента.

Это произошло из-за того, что президент России Владимир Путин потребовал от иностранных покупателей платить за российские углеводороды в рублях. "Поскольку рубли понадобились для покупки российских нефти и газа, рубль сразу устремился ввысь по отношению к евро", — отметил Шнур. Назван настоящий виновник провала антироссийских санкций Запада

"Таким образом, Россия получает рубли в обмен на свои углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за наших же санкций, сделавших эти углеводороды дефицитом. Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!" — подчеркнул колумнист.

В то же время курс евро стало падать на мировом рынке и почти сравнялся с долларом, отметил Шнур, саркастически поблагодарив министра финансов.

"Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?" — написал он.

Он назвал слабым утешением то, что Франция "катится в пропасть" не в одиночку. "Европейский союз горд тем, что кончает жизнь самоубийством из-за идей. А точнее, из-за фантазий, которые ЕС создал себе в отношении Украины, России, возникшего конфликта, а прежде всего — самого себя, Евросоюза", — отметил автор.

Касаясь ситуации в Великобритании, Шнур отметил, что она "автоматически" следует за США, а ее подавший в отставку премьер озабочен тем, чтобы люди не обсуждали последствия выхода из ЕС и его собственные "выходки".