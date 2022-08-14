МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Продлить или перенести отпуск в России на другое время, если перед ним вы заболели коронавирусом или чем-то другим, можно, но для этого следует обратиться в медучреждение и получить листок временной нетрудоспособности, рассказала РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Эксперты выяснили, где проведут отпуска большинство россиян

"Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника", — сказала она.

"Но, чтобы отпуск не "сгорел", нужно обратиться в медицинскую организацию за оформлением листка нетрудоспособности. Если вы подозреваете коронавирусную инфекцию, вызовите врача на дом", — добавила эксперт.

По ее словам, если болезнь будет подтверждена и вам будет выдан листок нетрудоспособности, обязательно уведомите об этом своего работодателя. Сделать это можно, например, по электронной почте, с последующей подачей оригинала заявления. "Это нужно сделать, чтобы, во-первых, работодатель понял причину, по которой вы отсутствуете на работе или не выполняете свои должностные обязанности, а, во-вторых, если болезнь наступила накануне отпуска, нужно будет решить вопрос, что делать с отпуском", — заметила Голованова.

В этом случае, говорит она, есть два варианта. "Первый — отпуск будет просто продлен на то количество дней, которые вы будете болеть. Второй — весь отпуск или часть отпуска, которая совпала с периодом болезни, можно перенести на другое время (уйти в отпуск в другой месяц) и отгулять отпуск позже", — подчеркнула эксперт.

Причем, заметила она, если вы решите продлить отпуск на те дни, что совпали с болезнью, работодатель не вправе вам отказать. "Если вы решите перенести отпуск на другое время, нужно будет договариваться с работодателем о новом сроке вашего отпуска", — заключила Голованова.