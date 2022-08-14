БУДАПЕШТ, 14 авг — ПРАЙМ. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер назвал политику антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочной и заявил, что преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение. СМИ узнали о планах правительства Британии по нормированию электроэнергии

"Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе — если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом — могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой… Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой", — сказал Кёвер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков "Курултай".

По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только "если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. По его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте на Украине, потому что не смогли обеспечить выполнение минских соглашений.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств. Отказ Европы сесть за стол наладить отношения с Россией приводят только к ухудшению экономической ситуации в Европе.