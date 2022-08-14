КИШИНЕВ, 14 авг — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует до конца 2022 года стагнацию реального валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии, отметив, что основные риски для экономики страны связаны с инфляцией, ростом цен на энергоносители, засухой и др. СМИ узнали о планах правительства Британии по нормированию электроэнергии

Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, на непродовольственные товары — на 21,45%, на услуги, оказываемые населению, — на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики, в том числе в Гагаузской автономии.

"В 2022 году ожидается стагнация реального ВВП (Молдавии). Помимо ухудшения перспектив глобальной экономики, перебоев в поставках и роста производственных затрат на экономику также влияют неблагоприятные последствия засухи для сельскохозяйственного производства. Инфляция резко ускорилась из-за роста цен на энергоносители и продовольствие. Продолжают оказывать существенное негативное влияние на экономику Молдавии и военные действия на Украине", — говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Молдавии.

Вместе с тем там отметили, что республика сможет получить 20,65 миллиона специальных прав заимствования (приблизительно 27 миллионов долларов США), в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около 245 миллионов долларов.

"Соответствующее соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, который рассмотрит запрос на завершение первого обзора программы в сентябре текущего года", — подчеркнули в представительстве организации в Молдавии.

Миссия также указала, что бюджету Молдавии на 2022 год понадобится корректировка, которая должна быть согласована с МФВ.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.