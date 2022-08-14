МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко. Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна

"Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию", — сказал Марченко в видеообращении в своем Telegram-канале.

По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна 23 тысячи тонн пшеницы.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.