МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Делегация министерства промышленности и торговли Афганистана встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса, обсудит закупку продовольствия и вопрос о том, в какой валюте вести торговлю, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи. Стало известно о крупных вложениях саудовского принца в российские компании

"В основном встречи будут проводиться с представителями частного сектора, с российскими компаниями, обсуждать же мы будем вопрос упрощения двухсторонней торговли, а также закупку продовольствия", — сказал Азизи.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, в какой валюте планируется вести торговлю — долларах, евро или нацвалютах, Азизи выразил надежду, что это станет одним из предметом обсуждения.

"Надеюсь, что мы это обсудим на переговорах. Мы хотим нарастить объем торговли с Россией", — уточнил он.

Делегация минпромторга прибыла в воскресенье в Москву. Направленная правительством талибов* бизнес-миссия в понедельник начнет переговоры в Москве с российскими коллегами.

Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут, в том числе, в Минсельхозе и Минэнерго РФ.

Движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическая организация, а также находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.