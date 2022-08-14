МИНСК, 14 авг — ПРАЙМ. Несмотря на западные санкции, дефицита в магазинах Белоруссии нет, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов. В Венгрии назвали политику санкций Евросоюза насквозь ошибочной

"Дефицита в магазинах не было и нет. Беларусь… давно уже обеспечила свою продовольственную безопасность. Товары, которые попадают под какие-то санкции, — наши импортеры, отмечу, очень здорово сработали и мгновенно переориентировались на другие рынки. Даже в самые тяжелые времена прошлых месяцев мы не испытывали никаких проблем ни с зеленными культурами, ни с овощами. Мгновенно переориентировались", — сказал министр в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

Он отметил, что "правительство не спит". "Если, например, ситуация изменяется, мы корректируем те постановления, которые регламентируют ввоз продукции или вывоз продукции из Республики Беларусь. Видим, что у нас не хватает какого-то сырья, например, гречки… Помните, была проблема с гречкой? Мы запретили экспорт, сохранили сырье внутри страны. Если нам не хватало каких-то товаров, мы открыли границы для ввоза ее даже из недружественных стран, чтобы обеспечить конкурентную цену на рынке, снизив ее, и обеспечить широкий ассортимент на полке", — рассказал Богданов. При этом он констатировал, что "сегодня у нас большинство товаров отечественного производства".

Касаясь роста потребительских цен, министр заметил, что "товары все, и продовольственные, и непродовольственные, растут примерно одинаково, равномерными темпами". "За 12 месяцев от 10 до 20% подорожали все эти товары. Это говорит об объективности удорожания. Мировым бичом стала мировая инфляция. Везде она бьет рекорды. Дорожают логистика, сырье и материалы, энергетика. Конечно, это влияет серьезно и на формирование цен на нашем внутреннем рынке. Хотя правительство предпринимает колоссальные меры по сдерживанию, и сегодня мы единственная страна мира, где контролируются и регулируются более 50 % товаров", — сообщил министр.

По официальным данным, в июле в Белоруссии инфляция в годовом исчислении составила 18,1%. Богданов подчеркнул, что власти Белоруссии делают максимально все, чтобы сдержать инфляцию. "Та ситуация, которая случилась, спецоперация в Украине, взорвала этот показатель. Мы сразу включились в работу, и все рычаги воздействия на цены были включены мгновенно. Кроме того, мы используем не только административные меры, но и меры экономического влияния на инфляционные процессы. И специально для этого была разработана программа по сдерживанию цен правительства и Комитета государственного контроля", — напомнил Богданов. Он подчеркнул, что "никто повышать цены бездумно не собирается и не будет".