МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ситуация с безработицей в России в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Россиянам рассказали, как сохранить отпуск в случае болезни

По его словам, ситуация на рынке труда до конца года во многом будет определяться скоростью адаптации к изменившимся условиям. Он отметил, что ситуация с безработицей осенью несколько изменится, но майская версия макроэкономического прогноза, по мнению Минтруда, в части безработицы несколько завышена.

"Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года", — сказал Котяков в интервью "Российской газете".