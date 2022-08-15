2022-08-15T08:05:52+03:00
2022-08-15T08:05:52+03:00
2022-08-15T08:05:52+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220815/837784585.html
ВВП Японии вырос во втором квартале хуже прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,5% к кварталу предшествовавшему, свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 15.08.2022
экономика, новости, япония, ввп японии, экономика
https://1prime.ru/images/83372/88/833728816.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83372/88/833728816.jpg
https://1prime.ru/images/83372/88/833728815.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83372/88/833728815.jpg
https://1prime.ru/images/83372/88/833728803.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83372/88/833728803.jpg
https://1prime.ru/energy/20220812/837777081.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,5% к кварталу предшествовавшему, свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост на 0,6%
В первом квартале ВВП Японии снизился на 0,1% в квартальном выражении.
В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) рост второго квартала года оценивается в 2,2%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 2,5%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, во втором квартале вырос на 1,1% в квартальном выражении.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 0,9% в квартальном выражении, частных — на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,9%, а импорт — на 0,7%.