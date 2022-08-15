МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 0,5% к кварталу предшествовавшему, свидетельствуют данные правительства страны. В Японии рассказали о переговорах по вопросу "Сахалин – 2"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост на 0,6%

В первом квартале ВВП Японии снизился на 0,1% в квартальном выражении.

В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) рост второго квартала года оценивается в 2,2%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 2,5%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, во втором квартале вырос на 1,1% в квартальном выражении.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 0,9% в квартальном выражении, частных — на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 0,9%, а импорт — на 0,7%.