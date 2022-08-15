МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Импульс восстановления китайской экономики в июле замедлился, но она остается устойчивой. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя Национального бюро статистики Фу Линхуэя. СМИ: Народный банк Китая неожиданно снизил две ключевые процентные ставки

По его словам, экономика продолжит восстанавливаться, а ситуация на рынке труда останется в целом стабильной, хотя давление на него сохраняется.

Несмотря на резкий рост потребительских цен в некоторые месяцы, Фу ожидает, что в этом году инфляция останется на приемлемом уровне.

Вышедшие ранее данные неожиданно показали замедление роста экономики Китая в июле, причем индикаторы активности в промышленном производстве и в розничной торговли были намного ниже прогнозов. Это говорит о неустойчивости восстановления экономики, в то время как Пекин не демонстрирует признаков смягчения политики нулевой терпимости к COVID.