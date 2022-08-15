ПЕКИН, 15 авг — ПРАЙМ. Китайский рынок недвижимости демонстрирует очевидную тенденцию к снижению, однако власти ожидают, что рынок постепенно стабилизируется благодаря совершенствованию долгосрочного механизма его развития, заявил в понедельник официальный представитель государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй на пресс-конференции, посвященной экономическим показателям за июль. СМИ: Народный банк Китая неожиданно снизил две ключевые процентные ставки

"С начала этого года рынок недвижимости в целом демонстрирует тенденцию к снижению, инвестиции в недвижимость также сократились, что, вероятно, оказало некоторое влияние на связанное с этим потребление", — заявил Фу Линхуэй, комментируя ситуацию на рынке недвижимости страны.

По его словам, несмотря на то, что в последнее время в некоторых районах возникли проблемы с реализацией проектов в сфере недвижимости, и в целом по стране период строительства большинства объектов недвижимости превышает два года, тем не менее ход строительства девелоперских проектов, приближающихся к сроку сдачи, остается стабильным, а общие риски контролируемы.

"Ожидается, что по мере совершенствования долгосрочного механизма рынка недвижимости и постепенном проявлении результатов городской политики, рынок недвижимости постепенно стабилизируется, будет поддерживать стабильное и здоровое развитие, а воздействие на экономику постепенно будет улучшаться", — указал он.

Ведомство сообщило в понедельник, что общая площадь проданного коммерческого жилья по стране за январь-июль этого года составила 781,78 миллиона квадратных метра, что на 23,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в стоимостном выражении продажи также упали, так, за указанный период общая сумма от продаж коммерческого жилья в Китае составила 7,576 триллиона юаней (1,12 триллиона долларов), что на 28,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-июль

Инвестиции в сектор недвижимости также показали значительное снижение, за январь-июль их сумма достигла отметки в 7,946 триллиона юаней (1,17 триллиона долларов), снижение в годовом выражении на 6,4%, в том числе инвестиции в строительство жилой недвижимости достигли 6,02 триллиона юаней (890,56 миллиарда долларов), падение в годовом выражении на 5,8%.

Ведомство также указывает, что индекс деловой активности в сфере недвижимости составил 95,26 пункта.

Кризис на рынке недвижимости Китая остро проявился еще в прошлом году, когда один из крупнейших девелоперов страны Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Позже о схожих проблемах заявили и другие китайские девелоперы.

В результате власти Китая в марте этого года заявили о необходимости совершенствовать работу по устранению рисков, связанных с девелоперскими компаниями, совершенствования регулирования внешних долгов в отношении девелоперских компаний, а также приверженность принципу "жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции". Власти отмечали необходимость с учетом конкретных условий в различных городах принимать эффективные меры по регулированию и контролю рынка недвижимости, прилагать усилия к стабилизации цен на земельные участки и недвижимость, а также стабилизации рыночных ожиданий.