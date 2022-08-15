Чукотка представит павильон гармонии человека с первозданной природой Арктики на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — ПРАЙМ. Павильон "Чукотка для людей", демонстрирующий гармонию человека с суровой первозданной природой Арктики, представят на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство Чукотского автономного округа.
Выставку "Улица Дальнего Востока" традиционно откроют на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в дни работы ВЭФ 5-8 сентября во Владивостоке.
Павильон "Чукотка для людей" расскажет об особенностях края, о культуре, быте и традициях коренных жителей Чукотки, потенциале региона, его приоритетных проектах, информируют власти.
"Основная задача экспозиции — погрузить гостя в атмосферу, где человек живет в гармонии с суровой первозданной природой Арктики. Также мы покажем, какие масштабные проекты реализуются в нашем регионе. Традиционно павильон Чукотки пользуется огромной популярностью у гостей выставки, ведь наш край уникален", — сказал губернатор Чукотки Роман Копин, слова которого приводятся в сообщении.
Центральная экспозиция представит фестиваль "Берингов пролив", арктический полумарафон "Бегу по Арктике", глэмпинг-базу "Умка" и другие инвестиционные проекты. Интерактивная зона познакомит с Баимской горнодобывающей компанией и ее достижениями.
"На площадке регион презентует проект этнопарка "Нуналихтак", который реализуется в поселке Эгвекиноте. Он представляет собой единственную в мире реконструкцию традиционного поселения морских охотников Чукотки 17-19 веков с национальными и хозяйственными постройками. Помимо этого, будет зона изготовления традиционных яранг, байдар и нарт", — говорится в сообщении.
Посетителей павильона также ждет выступление артистов государственного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон" и окружного Дома народного творчества, для зрителей оборудуют амфитеатр, стилизованный под традиционные лодки народов севера. В павильоне можно будет приобрести сувениры, предметы культуры и быта коренных жителей Чукотки. Редкое косторезное ремесло покажет лауреат множества премий и наград, мастер Александр Киласов. В экобаре гостей угостят национальными деликатесами и аутентичными напитками.
Чукотка расскажет и о своих уникальных природных памятниках — Лоринских горячих источниках, мысе Ванкарем и памятнике природы Ключевой. Им посвящена выставочная экспозиция, оформленная фотографиями пейзажей и видеофонами в "окнах-иллюминаторах" внутри стены. В архитектурный ансамбль органично впишется яранга — чукотское национальное жилище.
https://1prime.ru/state_regulation/20220815/837786174.html