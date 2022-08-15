ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — ПРАЙМ. Павильон "Чукотка для людей", демонстрирующий гармонию человека с суровой первозданной природой Арктики, представят на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство Чукотского автономного округа. Приморье представит технологические проекты и идеи импортозамещения на ВЭФ

Выставку "Улица Дальнего Востока" традиционно откроют на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в дни работы ВЭФ 5-8 сентября во Владивостоке.

Павильон "Чукотка для людей" расскажет об особенностях края, о культуре, быте и традициях коренных жителей Чукотки, потенциале региона, его приоритетных проектах, информируют власти.

"Основная задача экспозиции — погрузить гостя в атмосферу, где человек живет в гармонии с суровой первозданной природой Арктики. Также мы покажем, какие масштабные проекты реализуются в нашем регионе. Традиционно павильон Чукотки пользуется огромной популярностью у гостей выставки, ведь наш край уникален", — сказал губернатор Чукотки Роман Копин, слова которого приводятся в сообщении.

Центральная экспозиция представит фестиваль "Берингов пролив", арктический полумарафон "Бегу по Арктике", глэмпинг-базу "Умка" и другие инвестиционные проекты. Интерактивная зона познакомит с Баимской горнодобывающей компанией и ее достижениями. Организаторы ВЭФ ожидают участия представителей бизнеса из 46 стран

"На площадке регион презентует проект этнопарка "Нуналихтак", который реализуется в поселке Эгвекиноте. Он представляет собой единственную в мире реконструкцию традиционного поселения морских охотников Чукотки 17-19 веков с национальными и хозяйственными постройками. Помимо этого, будет зона изготовления традиционных яранг, байдар и нарт", — говорится в сообщении.

Посетителей павильона также ждет выступление артистов государственного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон" и окружного Дома народного творчества, для зрителей оборудуют амфитеатр, стилизованный под традиционные лодки народов севера. В павильоне можно будет приобрести сувениры, предметы культуры и быта коренных жителей Чукотки. Редкое косторезное ремесло покажет лауреат множества премий и наград, мастер Александр Киласов. В экобаре гостей угостят национальными деликатесами и аутентичными напитками.

Чукотка расскажет и о своих уникальных природных памятниках — Лоринских горячих источниках, мысе Ванкарем и памятнике природы Ключевой. Им посвящена выставочная экспозиция, оформленная фотографиями пейзажей и видеофонами в "окнах-иллюминаторах" внутри стены. В архитектурный ансамбль органично впишется яранга — чукотское национальное жилище.