МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Алиханов назвал альтернативу транзиту товаров в Калининград через Литву

"Шяуляй банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала Кигуолене в эфире радио LRT.

В конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией. Через этот банк Литва получала все платежи за калининградский транзит.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.

Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.