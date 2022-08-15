Лукашенко заявил об интересе Белоруссии к сотрудничеству с Индией
Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в в сотрудничестве с Индией в промышленности и АПК
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Индия является значимым полюсом влияния в глобальном сообществе, сообщил о желании Минска развивать сотрудничество с этой страной в сфере промышленности и АПК. Об этом заявили в пресс-службе белорусского лидера.
"Мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в отраслях промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования…", — отметил Лукашенко в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и всем гражданам этой страны с 75-летием независимости.
По его словам, Индия является уникальной страной, которая постепенно превращается в значимый полюс влияния в глобальном сообществе.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия высоко ценит дружественный характер отношений с Индией.