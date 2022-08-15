МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В британском графстве Корнуолл и части графства Девон вводят временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, сказано на сайте водопроводной компании South West Water, которая обслуживает 1,7 миллиона жителей. Ограничения вызваны аномальной жарой. СМИ узнали о планах правительства Британии по нормированию электроэнергии

"С 00:01 23 августа 2022 года потребителям, которые получают воду от нас в Корнуолле и в небольшой части Девона, будет запрещено использовать водопроводный шланг. Это впервые за 26 лет, но у нас не было другого выбора", — сказано в пресс-релизе.

Жители региона не смогут использовать водопроводный шланг для полива сада, наполнения бассейнов, декоративных прудов и фонтанов, мытья машины, частного судна или собственности, отмечено на сайте.

Компания указала в документе, что пыталась сделать все возможное во избежание данного запрета. После засухи 1976 года были вдвое увеличены объемы резервов и увеличено число сотрудников, занимающихся ремонтом труб для устранения утечек, сказано в сообщении. Власти Британии признали, что недостаточно помогают жителям страны

Запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи был также введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа.

В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт аналогичный запрет вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс — 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе — вступит 19 августа.

Ранее крупнейший оператор по водоснабжению в столице Великобритании Лондоне компания Thames Water предупредила, что жителям города могут также запретить использовать шланги из-за экстремальной жары.

Газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.

Британия столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.