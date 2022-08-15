КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. Специальная военная операция не повлияла на экспорт российского оружия, уже реализовано более половины законтрактованной на 2022 год продукции, сообщил на форуме "Армия-2022" глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Глава "Ростеха" назвал сумму сделок, заключенных с иностранными заказчиками

Портфель заказов Рособоронэкспорта в настоящий момент составляет более 3 триллионов рублей, включая контракты на 2022 год, сообщил ранее Чемезов.

"На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной на 2022 год продукции", — сказал глава "Ростеха".

Он подчеркнул, что эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, специальная военная операция на поставки не влияет.

"Россия была и остается надежным партнером в области ВТС (военно-технического сотрудничества — ред.) для дружественных государств", — добавил Чемезов.