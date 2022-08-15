Глава "Ростеха" оценил влияние спецоперации на экспорт российского оружия
Глава "Ростеха" Чемезов: спецоперация не повлияла на экспорт российского оружия
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. Специальная военная операция не повлияла на экспорт российского оружия, уже реализовано более половины законтрактованной на 2022 год продукции, сообщил на форуме "Армия-2022" глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Портфель заказов Рособоронэкспорта в настоящий момент составляет более 3 триллионов рублей, включая контракты на 2022 год, сообщил ранее Чемезов.
"На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной на 2022 год продукции", — сказал глава "Ростеха".
Он подчеркнул, что эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, специальная военная операция на поставки не влияет.
"Россия была и остается надежным партнером в области ВТС (военно-технического сотрудничества — ред.) для дружественных государств", — добавил Чемезов.