С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — ПРАЙМ. В случае, если литовские власти не определятся с платежами за железнодорожный транзит в Калининградскую область, он пойдет морем, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В Калининграде прокомментировали отказ "Шяуляй банка" от расчетов в рублях

"Мы надеемся, что литовские власти придут в ум и поймут, что это экономическое самоубийство. Мы (в случае необходимости – ред.) со своей стороны просто перенесем это (транзит – ред.) на морскую составляющую и будем с учетом решения о субсидировании морского тарифа спокойно жить в этой парадигме и развивать наши портовые мощности. Что будет делать Литовская железная дорога, боюсь себе представить", — заявил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции с Россией в рублях с 15 августа, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

"У нас есть страховочный вариант в виде морского транзита и субсидий на тариф, но мы будем продолжать настаивать на возобновлении железнодорожного транзита, поскольку никакие санкционные ограничения он не нарушает, о чем уже есть соответствующее официальное заявление Еврокомиссии", – добавил Лысков. Банк, обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.