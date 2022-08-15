МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, она предпримет возможности политического, экономического характера, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В Калининграде назвали альтернативный путь транзита взамен литовскому

"Россия не допустит остановку транзита в Калининград, это исключено. Я понимаю, мы будем здесь предпринимать возможности разные, экономического, политического характера", — сказал он.

По его мнению, Россия найдет возможности "оплаты транзита грузов через территорию Литвы".

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции с Россией в рублях с 15 августа, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.