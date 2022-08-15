МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать на равноправных условиях, заявил президент страны Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022". Путин поблагодарил российских оружейников

"Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", — сказал он.

Путин добавил, что Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.

Он отметил, что Россия ценит наличие у нее многих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь развития.

"Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — подчеркнул он.

Российский лидер подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. Глава "Ростеха" оценил влияние спецоперации на экспорт российского оружия

"Тем самым (хотят) вносить свой вклад в защиту многополярного мира", — добавил президент.

Путин также заявил, что Россия сможет обеспечить надежную безопасность сотрудничающих стран и мира в целом, развивая широко военно-техническое сотрудничество.

"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", — также отметил Путин.

Президент добавил, что во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надёжность, качество и высокую эффективность.

"Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", — уточнил он.