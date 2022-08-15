МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, комментируя ситуацию вокруг "Шяуляй банка".

"Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратид операции с Россией в рублях с 15 августа, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

Вильнюс запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза с 18 июня. В их число входят: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

РФ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЛИТВА ПОЛУЧИТ "ВНУШЕНИЕ", И СИТУАЦИЯ С КАЛИНИГРАДСКИМ ТРАНЗИТОМ, НАКОНЕЦ, СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ —ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ РФ В ВИЛЬНЮСЕ

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