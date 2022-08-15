КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — ПРАЙМ. Портфель экспортных оружейных заказов РФ достиг 57 миллиардов долларов после заключения в 2022 году контрактов на 16 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Россия отозвала лицензии у Болгарии и Чехии из-за ремонта украинских "Ми"

На протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 миллиардов долларов.

"За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 миллиардов долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 миллиардов долларов США", — сказал Шугаев.

Он также отметил, что говорить о корректировке планов экспорта российского оружия на фоне проведения спецоперации пока рано.

Россия ежегодно экспортирует оружие на 14-15 миллиардов долларов.

"Говорить о корректировке плана экспорта российских вооружений на 2022 год в связи с проведением специальной военной операции и ужесточившимися санкциями пока рано", — сказал Шугаев.