Глава ФСВТС: Россия отозвала лицензии Болгарии и Чехии за незаконный ремонт украинских "Ми"
КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам "Ми", заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — сказал он, говоря о мерах, предпринимаемых ФСВТС для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины.
По словам Шугаева, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.
Кроме того, глава ФСВТС отметил, что передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта.
"В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", — сказал он.
Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".
https://1prime.ru/state_regulation/20220815/837790659.html