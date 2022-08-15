КУБИНКА (Московская область), 15 авг — ПРАЙМ. Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вертолетам "Ми", заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. Глава ФСВТС назвал сумму оружейных контрактов, заключенных в 2022 году

"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — сказал он, говоря о мерах, предпринимаемых ФСВТС для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины.

По словам Шугаева, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.

Кроме того, глава ФСВТС отметил, что передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта.

"В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", — сказал он.

Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".