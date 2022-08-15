БЕРЛИН, 15 авг — ПРАЙМ. Германию осенью захватят протесты из-за роста цен на энергоносители и инфляции в целом, заявил глава германской Левой партии Мартин Ширдеван. Он также добавил, что активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на федеральные власти страны. Пушков указал на мрачные прогнозы будущего Германии

"Союз арендаторов (ФРГ) сообщает, что миллионы домашних хозяйств столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления, особенно те, у кого низкий доход. И в этой связи, конечно, в Германии будут протесты", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Политик также отметил, что призывы к протестам в сентябре слышны и в Австрии, Великобритании и во Франции.

"Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии", — пояснил он.

По его мнению, именно поэтому Левая партия предлагает общественным объединениям, активистам и климатическим движениям, а также представителям профсоюзов объединить усилия. "С тем, чтобы оказать давление на корпорации, чтобы затем это давление было перенаправлено на федеральное правительство — с целью корректировки неверной антикризисной политики как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем", — уточнил Ширдеван.