МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Знание нескольких базовых правил поможет обеспечить профицит семейного бюджета даже в условиях общей экономической неопределенности, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Эксперт рассказал, какие кредиты наиболее опасны

По его словам, прежде всего нужно научиться считать деньги и планировать траты на три месяца вперед.

"Теорий об управлении финансами много, но есть базовые вещи. Во-первых, надо вести учет доходов и расходов. Вы удивитесь, но подавляющее большинство россиян этим не занимается, а зря. После начала учета вы сами начинаете экономить. Во-вторых, будьте готовы к непредвиденным ситуациям, чтобы денег всегда хватало на выживание и на погашение долгов, даже в случае потери работы. В обычной ситуации денег должно хватать на два месяца, но лучше сделать запас как минимум на три. У вас должны быть деньги, пока вы не найдете новую работу, как правило, на это нужно два месяца", – объяснил эксперт.

После этого он советует подумать о целях, на которые следует откладывать средства. Помимо "кубышки" на случай увольнения нужно завести еще одну – на улучшение жизненной ситуации. В ЦБ дали советы, как дожить до следующей зарплаты

"Если первые два условия соблюдены и еще остались деньги, то надо подумать о третьем базовом моменте – о вложении средств в то, что поможет улучшить жизненную ситуацию. Надо откладывать деньги на квартиру, автомобиль или образование. Цели могут быть разными, но они должны улучшать вашу жизнь", – уточнил Мехтиев.

Ради достижения таких целей не нужно бояться брать кредиты, отметил он.

"Если цели, которые могут улучшить вашу жизнь, недостижимы простым накоплением, то не надо бояться брать кредит. Но перед походом в банк надо четко понимать, что вы сможете выплачивать проценты вовремя и в конечном итоге сможете погасить долг", – напомнил эксперт.