МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пенсионерам в России для комфортной жизни нужна пенсия около 40 тысяч рублей, считают опрошенные ВЦИОМ россияне. Работающим пенсионерам рассказали о положенных им бонусах

Респондентов попросили назвать средний размер государственной пенсии, который смог бы обеспечить им комфортную жизнь на пенсии. Средняя сумма, названная опрошенными, составила 39 638 рублей. При этом мужчины чаще называли сумму выше, чем женщины, в среднем 43 908 рублей против 37 465 рублей соответственно.

По мнению жителей Москвы и Санкт-Петербурга, размер пенсии должен составлять в среднем 49 103 рубля, городов-миллионников — 43 918 рублей, а жители сел назвали в среднем 33 736 рублей.

При это Чуть больше половины (57%) работающих россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии.

На вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57% респондентов ответили положительно, 37% — отрицательно, 6% затруднились с ответом.

При этом полагающихся на дополнительный источник дохода среди мужчин больше, чем среди женщин – 62% против 52%. Также таковых больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее (73%), чем среди тех, кто оценивает его как среднее (54%) и очень плохое (47%).

Каждый второй респондент (50%) планирует продолжить работать, но найти такую, которая будет ему под силу, 42% собираются работать по профессии, 28% планируют использовать свои сбережения, 24% смогут "свести концы с концами за счет продуктов, выращенных своими силами на даче, в подсобном хозяйстве", а также планируют делать все сами по дому.

Каждый пятый респондент (21%) сообщил, что добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в аренду недвижимости, 14% рассчитывают на помощь со стороны детей, 11% полагаются на заработок мужа или жены, 11% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы частного пенсионного накопления, в которую сейчас делают отчисления, 5% рассчитывают получить наследство, 4% планируют переехать в квартиру поменьше и тратить полученную разницу.

Лишь 6% работающих россиян откладывают деньги на пенсию регулярно, 4% делают это редко, а большинство не откладывает совсем.

Сейчас каждый россиянин уплачивает взносы в Пенсионный фонд, лично или через работодателя, но некоторые дополнительно сами откладывают деньги на пенсию.

На вопрос: "Откладываете или нет себе на пенсию? И если откладываете, то как регулярно вы это делаете?" 73% респондентов ответили, что не откладывают, 6% — откладывают регулярно, еще 6% — откладывают время от времени, 4% — делают это редко, 9% участников опроса уже были на пенсии, 2% — затруднились с ответом.

Почти две трети россиян считают, что забота о будущих пенсиях — это обязанность государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ (есть в распоряжении РИА Новости).

На вопрос "Кто, на ваш взгляд, в первую очередь должен заботиться о будущих пенсиях работников?", 64% респондентов ответили, что государство. При этом чаще всего так думают те, кто оценивает свое материальное положение как очень плохое (73%). Среди тех, кто оценивает свое настоящее материальное положение как очень хорошее, доля респондентов, ответивших, что государство должно заботиться о будущих пенсиях работников, составляет 54%.

Каждый пятый респондент (20%) считает, что это должны делать сами граждане, 9% думают, что об этом должны заботиться работодатели, 3% — профсоюзы, 4% затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.