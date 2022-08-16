МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Спад российской экономики в 2022 году может достичь 7-7,5% и составить 0,5-2% в следующем году в зависимости от внешних факторов и хода перестройки экономики, при этом сильнейшее снижение ВВП страны произойдет в конце года — начале следующего года, заявил в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. Россиянам дали прогноз, каким будет курс рубля к концу осени

"Спад выйдет за пределы текущего года точно. По оптимистическому сценарию он продолжится до лета следующего года, а по более пессимистичному – до конца 2023 года. Темпы спада будут постепенно сокращаться, хотя это все же будет длительной историей, сопряженной с изменением "правил игры", — прокомментировал он.

Так, например, сейчас действует мораторий на банкротства, что является защитным фактором для предприятий, однако в какой-то момент он будет отменен, что в итоге может привести к реализации кредитных рисков, полагает глава АКРА. Наиболее сильный спад экономики по сравнению с прошлым годом Сухов ждет "в конце 2022 — начале 2023 года".

При этом по итогам текущего года аналитик прогнозирует снижение ВВП на 7-7,5%, в следующем году в зависимости от внешних факторов и внутренних преобразований экономики – 0,5-2%.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году, при этом нижней точки экономика достигнет в первой половине 2023 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.