МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский совокупный государственный долг в середине 2023 года может впервые за двадцать лет достичь 25% ВВП, а уже к концу 2024 года — 30-35%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. Назван срок, когда российская экономика перейдет к росту

"Объем госдолга, я думаю, за год к середине 2023 года может вырасти до примерно 25% ВВП, а к концу 2024 года — до 30-35%", — считает аналитик. Российский госдолг включает в себя облигации федерального займа, государственные сберегательные облигации, а также государственные гарантии.

При этом Сухов не ждет выхода Минфина на рынок в текущем году. "Занимать по дорогим ставкам Минфин не склонен, поэтому он вряд ли будет выходить по двузначным ставкам. Сейчас у Минфина есть другие возможности – в результате пересмотра бюджетного правила возможности для инвестирования из ФНБ могут быть расширены. Поэтому совсем необязательно ему выходить на долговой рынок", — пояснил он.

"Более уверенно можно говорить, что Минфин выйдет на рынок внутренних заимствований в следующем году, когда ставки по ОФЗ будут около 6%", — заключил глава АКРА.

Последний раз совокупный государственный долг России превышал 30% от ВВП в 2003 году, а в следующем году опустился уже ниже 25%. В 2005 году показатель упал ниже 20% ВВП и с тех пор не пересекал эту отметку. В прошлом году госдолг России снизился до 16% ВВП, следует из закона об исполнении федерального бюджета. При этом в мае текущего года министр финансов Антон Силуанов говорил, что госдолг страны составляет около 14% ВВП, из них на иностранцев приходится примерно 3% ВВП.

Опасными уровнями госдолга, согласно оценкам Всемирного банка, для развивающихся экономик считается 64% ВВП, для развитых — 77% ВВП, поскольку каждый процентный пункт долга выше этих уровней будет стоить экономике около 0,02% экономического роста.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.